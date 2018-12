Roekeloze automobilist (23) laat fietsster zwaargewond achter

Oplettende getuigen wisten het kenteken van de auto te noteren en schakelden de politie in. De automobilist werd een paar uur later in de boeien geslagen. Meerdere fietsers hebben uiteindelijk aangifte gedaan tegen de roekeloze bestuurder. Zo meldt het AD.

De man was vermoedelijk onder invloed van drugs. De automobilist was al eerder in aanraking gekomen met de politie, vanwege zijn agressieve gedrag in het verkeer.