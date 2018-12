Sneeuw en ijzel trekken over Nederland

Dat meldt Weerplaza. In Vlaanderen, waar het minder koud is dan in Nederland, zijn de wegen op diverse plaatsen inmiddels spiegelglad vanwege de ijzel. Ook in delen van Zeeland kan ijzel in eerste instantie gladheid veroorzaken. De verwachting is dat de neerslag snel overgaat in sneeuwval.

Rond middernacht is het in het zuidwestelijk deel van het land op diverse plaatsen wit. De sneeuwzone is dan gevorderd tot ongeveer de lijn Alkmaar – Utrecht – Eindhoven.

Tot vijf centimeter sneeuw

Weerplaza verwacht in een groot deel van het land 1 tot 3 cm sneeuw, met als uitschieter plaatselijk 5 centimeter in het westen van het land. Eerder werd nog gesproken van 8 centimeter, maar dat werd later naar beneden bijgesteld.

Zondagochtend kan het nog plaatselijk glad zijn door sneeuw, met name ten noorden van de grote rivieren. In de loop van de dag wordt het vanuit het zuidwesten droog en stijgt de temperatuur tot boven het vriespunt, waardoor de sneeuw overal weer smelt. Na het weekend is het weer voorbij met het winterweer.

Pas op gladheid

Automobilisten moeten zaterdagavond rekening houden met gladheid door de winterse neerslag. Tussen elf uur vanavond en zeven uur ’s ochtends heeft het KNMI code geel afgegeven.

Rijkswaterstaat heeft op veel plaatsen strooiwagens de weg op gestuurd.

Wie de weg op wordt geadviseerd de weersverwachtingen goed in de gaten te houden, de rijstijl aan te passen en rekening te houden met extra reistijd.

Schiphol waarschuwt reizigers ook voor mogelijke vertragingen vanwege de sneeuwval. De luchthaven geeft daarom het advies de website of app van de luchtvaartmaatschappijen en Schiphol te checken om te kijken of vluchten volgens planning vertrekken.

Moet u toch de weg op?

Voor wie in de nacht van zaterdag op zondag toch de weg op moet, doet er volgens de ANWB goed aan rekening te houden met de volgende tips:

1. Houd Afstand: Zorg voor extra ruimte voor je op de weg. Zo heb je meer tijd om te reageren op onverwachte gebeurtenissen en voldoende ruimte om te remmen als je voorganger een noodstop maakt.

2. Kijk vér vooruit: Kijk vér voor je uit, dan stuur je meestal vanzelf in de goede lijn. Dat gaat het best als je niet te dicht op je voorganger rijdt. Iedere seconde telt als je onverwachts in een slip terechtkomt.

3. Trek rustig op: Optrekken vanuit stilstand kan meteen een uitglijder veroorzaken. Voor je het weet graven de slippende banden zich dieper in de sneeuw en komt de auto helemaal niet meer van zijn plek. Optrekken in z’n twee kan helpen.

4: Remmen: Moet je een noodstop maken, dan wil je dat het ABS (antiblokkeersysteem) optimaal functioneert. Ga dus niet steeds een ‘pompend’ remmen. ABS werkt alleen als je de remdruk hoog houdt. Trap - bij voorkeur tegelijkertijd - hard op de rem en de koppeling. Schrik niet als je rempedaal gaat trillen of als je rare geluiden hoort.

5. Remmen: Soms kun je bij gladheid beter niet remmen. In bochten bijvoorbeeld. Laat het gas op tijd los om vaart te minderen, ruim voor de bocht. Geef bij gladheid pas weer gas als je de bocht uit bent.

6: Wees alert: Winterbanden zijn geen totaal-oplossing voor winterse problemen.

7. Fabeltje: de bandenspanning verlagen zou helpen bij gladheid. Maar om winterbanden optimaal te laten functioneren, is de juiste bandenspanning nog belangrijker, aldus de ANWB.