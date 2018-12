Sloop rampbrug Genua op punt van beginnen

Burgemeester Marco Bucci, die de bouwplaats zaterdag officieel opende, zei dat het nieuwe snelwegviaduct rond kerst 2019 klaar moet zijn.

De 45 meter hoge Morandi-brug over de rivier Polcevera stortte op 14 augustus in tijdens noodweer, 43 mensen kwamen om het leven. De cruciale verbindingsweg tussen het oostelijke en westelijke deel van Genua is tevens onderdeel van de snelweg langs de kust naar Zuid-Frankrijk.

