Zinke stapt op als binnenlandminister van VS

Zinke is volgens een verslaggeefster van persbureau Bloomberg tot zijn besluit zijn gekomen door de vraagtekens die zijn gezet bij zijn politiek functioneren. De bezorgdheid geldt onder meer gemaakte reiskosten door het huren van privéjets en mogelijke belangenverstrengeling. Naar dat laatste is een gerechtelijk onderzoek ingesteld. Met name een vastgoeddeal is verdacht.

Zinke (51) leidt het departement sinds begin 2017 en toonde zich sindsdien een van Trumps actiefste kabinetsleden. Hij voerde trouw agendapunten uit ten aanzien van olieboringen en steenkoolwinning door meer en goedkopere mogelijkheden te scheppen. Hij decimeerde voor dat doel onder meer twee beschermde natuurmonumenten in Utah. De voortvarendheid maakte hem geliefd bij energiebedrijven en gehaat bij milieubeschermers.

Trump, die Zinke bedankte voor de bewezen diensten, wees Mick Mulvaney vrijdag aan als de nieuwe stafchef van het Witte Huis als opvolger van John Kelly, die eind deze maand stopt.