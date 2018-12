Schiphol-overleg ’mislukt’

Voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), die de moeilijke discussie leidt, probeert volgende week alsnog een doorbraak te forceren in een alles-of-nietspoging.

Hij maakt een finaal stuk met conclusies die alle ORS-partijen uiterlijk vrijdag 21 december moeten goedkeuren. Anders is het overleg definitief mislukt.

Voor de kerst moet er een compleet advies van inspraakorgaan ORS liggen aan de minister van Infrastructuur, zo is afgesproken. Als er geen overeenstemming is bereikt over een groeicompromis, wordt de opdracht aan haar teruggegeven en is de politiek aan zet.

„Wij hebben twee dagen intensief met elkaar gesproken. Alle elementen zijn uitvoerig verkend en ik ga nu werken aan het concept-advies. In het ORS-college moet dan de knoop worden doorgehakt”, aldus Alders in een reactie.

Houdini-act

Hij spreekt van „een broedende kip die je niet moet storen” en weigert te zeggen dat het overleg is geklapt. Volgens ingewijden heeft Alders een echte ’Houdini-act’ nodig om uit deze impasse te komen.

Onderhandelaar namens de bewoners, Kees van Ojik, stelt vast dat het volgende week erop of eronder is. „We zijn het aan tafel niet eens geworden. Het is aan Alders om de impasse te doorbreken.”

Volgens voorman Sijas Akkerman van de Milieufederatie Noord-Holland is er sprake van een zeer complexe kwestie. „De belangen lopen te veel uiteen. Als er volgende week een concept is van Alders, moet ook onze achterban er nog iets van vinden.”

Datzelfde zegt Van Ojik, die heeft te maken met twaalf ’clustervertregenwoordigers’ van bewonersgroepen rond Schiphol, twee voor iedere baan. Hij en Akkerman zijn niet optimistisch dat er een unaniem akkoord uitrolt. „Dan moet Alders vertellen waar we het wel en niet over eens zijn.”

Maar daar heeft de minister weinig aan. Het plafond van 500.000 vliegtuigbewegingen is dit jaar al bereikt. De milieubeweging stuurt aan op krimp, terwijl vliegmaatschappijen en het bedrijfsleven het aantal starts en landingen ziet groeien naar 650.000.

De Schiphol-woordvoerder verwijst naar Alders en wil op dit moment verder geen commentaar geven. Ook KLM en de bestuurders in de provincie zwijgen.