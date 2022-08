Drijvende doodskist op surfplank gevonden in Brabantse sloot

Binnenland

Politie schiet op mogelijk gewapende man in zorginstelling Nijmegen

De politie heeft maandag aan het einde van de ochtend gericht op een man geschoten in Nijmegen. De 60-jarige man uit Groesbeek was mogelijk gewapend in een wachtruimte van een instelling voor verslavingszorg, waar meer mensen aanwezig waren. Ook was er een knal gehoord vanuit de wachtkamer.