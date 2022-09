Donny M. bekent ontvoeren, misbruiken en doden 9-jarige Gino

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

„Wat er is gebeurd, wat ik heb gedaan is afschuwelijk, had niet mogen gebeuren”, zei M. zelf over de zaak. Tijdens verhoor heeft de man gezegd dat hij het jongetje in de badkamer verstikte met een kussen.

Honderden mensen hielden tevergeefs zoekacties in de hoop het jongetje snel te vinden. De politie pakte 4 juni de 22-jarige M. op in zijn woning in Geleen. Niet veel later wees hij aan waar het lichaam van Gino lag. Dit was op een steenworp afstand van zijn woning, achter een uitgebrand pand in de wijk Landgraaf. Naast ontvoering en moord wordt M. verdacht van het bezitten en verspreiden van kinderporno. Volgens De Limburger wordt hij ook verdacht van het seksueel misbruiken van Gino.

Eerdere veroordeling

De man werd in 2017 veroordeeld wegens mishandeling en bedreiging van twee kinderen en het misbruik van zeker één van hen. Dit meldde Phil Boonen, de advocaat van een van de slachtoffers, eerder. Onlangs werd bekend dat Toezicht Sociaal Domein, een samenwerking van vier Rijksinspecties, gaat onderzoeken in hoeverre aan M. „passende begeleiding, ondersteuning en zorg is verleend.”

De moeder en zussen van Gino zijn ook aanwezig bij de zitting. Hun woordvoerder Judy op het Veld laat weten dat het voor hen „heel confronterend en moeilijk is.”

Mensen die de zaak willen volgen kunnen dit via beeldschermen doen in Wijkcentrum Het Ruweel in Maastricht.