Gino (9) vocht voor zijn leven tegen Donny M., werd misbruikt en gedood: ’Kickt op leed van anderen’

Donny M. heeft toegegeven dat hij Gino op 1 juni heeft ontvoerd vanaf een voetbalveldje waar het kind speelde. Hij nam hem mee naar zijn woning in Geleen, voerde hem xtc en kamagra – een soort Viagra – en misbruikte hem. Daarna heeft hij Gino gesmoord met een kussen en mogelijk ook nog gewurgd.

Er zijn tekenen die erop wijzen dat Donny M. het kind ook met het hoofd onder water heeft geduwd. De doodsoorzaak staat daarom nog niet honderd procent vast. Dat kan verstikking zijn, verwurging, maar ook verdrinking.

Wat het ook is geweest, dát hij Gino heeft omgebracht geeft Donny M. toe. ,,Dat klopt”, antwoordde hij op alle vragen daarover van de voorzitter van de rechtbank.

’Monster’

Het werd de moeder van Gino te machtig. Zij schreeuwde Donny M. toe, wees op de beeltenis van haar zoontje op haar t-shirt en schold hem uit voor ,,monster”. Toen ze in elkaar zakte en niet tot bedaren kon worden gebracht, besloot de rechtbank om de zaak kort te schorsen om iedereen tot bedaren te brengen. De moeder werd de zittingszaal uitgeleid, ondersteund door parketpolitie, en besloot naar huis te gaan.

Volgens het Openbaar Ministerie heeft Donny M. nog niet het achterste van zijn tong laten zien. Zo heeft hij pas vorige week woensdag toegegeven dat hij Gino seksueel heeft misbruikt. De officier van justitie zei dat hij wisselend verklaard, en zijn bekentenissen lijkt af te stemmen op de onderzoeksbevindingen in het dossier. Hij wordt vervolgd voor moord, ontvoering en seksueel misbruik van de jongen. En daarnaast voor het bezitten en maken van kinderporno. Er is een filmpje bij hem aangetroffen van een slapend kind met wie hij ontucht pleegt. Dat kind is opgespoord en heeft aangifte gedaan. Donny M.: ,,Wat er is gebeurd en wat ik heb gedaan is afschuwelijk”.

Gevochten voor zijn leven

Gino moet hebben gevochten voor zijn leven, blijkt uit de onderzoeken. Zo zou Donny M. hebben verklaard dat hij een handdoek om zijn arm draaide omdat de jongen hem beet. En ook werd verteld dat een eerste poging om Gino met een kussen in de badkamer te verstikken mislukte. Gino schreeuwde, waarna Donny M. muziek aanzette op zijn JBL-speaker, en hem nogmaals het kussen op het gezicht drukte. Totdat Gino niet meer bewoog en niet meer schreeuwde.

Donny M. zocht om half 10 ’s avonds op internet informatie over ‘verstikken met een kussen”. Gino was toen al twee uur in zijn woning en uit druksporen in zijn hals en bloeduitstortingen op zijn flank wordt duidelijk dat zich nog veel meer heeft afgespeeld, waarover Donny M. tot op heden niets heeft verteld.

Kickte op het leed

Het OM denkt dat Donny M. ook heeft geprobeerd om Gino te wurgen, en hem met zijn hoofd onder water heeft geduwd. Dat heeft hij eerder ook al eens gedaan met een hond, ,,omdat hij kickte op het leed” van anderen en van dieren, aldus het OM.

Volgens Donny M. wordt de waterige maaginhoud van het kind veroorzaakt door het drinken van enkele glazen water om de xtc en kamagra mee weg te spoelen. Ook zou Gino hebben gedoucht, en spoelde Donny M. zijn lichaam schoon.

Na het overlijden van Gino pakte Donny M. het lichaam in vuilniszakken en verstopte hij het onder een afdakje achter een uitgebrand huis vlakbij zijn eigen woning. Daar werd Gino drie dagen later op zijn aanwijzingen gevonden.

Deelnemers aan een stille tocht ter nagedachtenis aan de 9-jarige Gino Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Uitstel onderzoek

Omdat het OM denkt dat Donny M. nog lang niet alles heeft opgebiecht, vroeg de officier om uitstel van het onderzoek naar zijn geestvermogens. Het OM vreest dat het onderzoek anders plaatsheeft op basis van onjuiste feiten en een valse start krijgt. ,,We zien zorgwekkende aanknopingspunten in het dossier voor een andere gang van zaken dan hij nu toegeeft. Een gang van zaken die op een andere persoonlijkheid duidt.”

Advocate Sjanneke de Crom en ook de rechtbank vonden dat geen goed plan. Volgens De Crom is Donny M. ,,een kwetsbare verdachte”, en maakt ze zich zorgen over zijn psychische gesteldheid. Zijn herinneringen zijn nu nog vers, aldus De Crom, en M. wil graag openheid van zaken geven. Ze vreest dat hij mogelijk ,,dichtklapt” als het onderzoek naar zijn geestvermogens wordt uitgesteld.

De rechtbank bleek het met haar eens en besloot dat Donny M. op 17 oktober naar het Pieter Baan Centrum gaat voor onderzoek. Op 5 december is er weer een pro formazitting. Het is nog niet bekend wanneer de inhoudelijke behandeling zal zijn.