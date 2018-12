Politie Parijs verjaagt Gele Hesjes van Champs- Élysées

Duizenden demonstranten zijn zaterdag voor het vijfde weekend op rij in Frankrijk de straat opgegaan om tegen de regering van president Emmanuel Macron te protesteren.

Het kwam zaterdagmiddag tijdens weer een nieuwe protestdag opnieuw een aantal keer tot ongeregeldheden in de Franse hoofdstad, al was het met een door de politie geschat aantal van zo’n drieduizend Gele Hesjes beduidend rustiger dan tijdens eerdere protest-zaterdagen.

Volgens officiële schattingen ging er 66.000 Gele Hesjes door het hele land de straat op om te protesteren tegen de almaar stijgende kosten voor het levensonderhoud en sociale ongelijkheid, tegenover 126.000 vorige week.

In heel Frankrijk waren 69.000 agenten ingezet, tegenover 89.000 een week geleden. Er was vooral veel politie aanwezig in Nantes, Bordeaux en Toulouse. In Parijs waren 8000 politiemensen op de been. Af en toe werden waterkanonnen en traangas ingezet om oplaaiende relletjes de kop in te drukken. Bij de protesten in de hoofdstad zijn zeker 168 mensen gearresteerd.

In België is vanochtend een dode gevallen. Door een blokkade van de demonstranten botste een auto op een vrachtwagen. De automobilist overleefde de klap niet.

De Gele Hesjes begonnen half november met protesten op knooppunten en rotondes tegen de verhoging van de brandstofprijzen. Al snel groeiden de demonstraties uit tot bredere protesten tegen het beleid van Macron. De demonstraties in Parijs leidden de afgelopen weken tot vandalisme en gewelddadige botsingen met veiligheidstroepen.