’Kremlin moet baas worden over rapmuziek’

De Russische president Vladimir Poetin aan de telefoon in zijn kantoor in Sint Petersburg. Ⓒ AFP

MOSKOU - Het Kremlin moet zich gaan bemoeien met Russische rapmuziek. Dat werkt beter dan proberen het helemaal de kop in te drukken. Dat is de mening van de Russische president Vladimir Poetin. „Als het onmogelijk is iets te stoppen, dan moet je er de leiding over nemen”, zei hij tijdens een ontmoeting met zijn adviesraad voor kunst en cultuur.