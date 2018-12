Trucksfestival moet nieuwe beroepschauffeurs lokken

Door de vergrijzing groeit het tekort aan vrachtwagenschauffeurs. De oude chauffeurs hopen op veel jonge collega’s (m/v). Ⓒ Jan van Eijndhoven

DEN BOSCH - Kinderen die tussen vrachtwagencabines in de Brabanthallen rondjes rennen, worden door een vader tot stoppen en opletten gemaand. Of zij de jongste truckers in spe zijn? ,,Ik hoop het", antwoordt hij, waarna de man de jongelingen met Brabantse tongval probeert bij te brengen hoe je een vrachtwagen start.