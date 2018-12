Trump brengt bliksembezoek aan begraafplaats

Trump bezocht het deel van de begraafplaats waar de Amerikaanse militairen liggen die sinds 2001 zijn gesneuveld in de strijd tegen terreur, zo meldden Amerikaanse media. Het bezoek vond plaats in de miezerregen.

Kritiek op afzegging Trump om regen

Vorige maand kreeg Trump nog veel kritiek, omdat hij in Frankrijk vanwege de regen afzag van een bezoek aan een Amerikaanse oorlogsbegraafplaats. Hij was in Frankrijk voor de herdenking van het eind van de Eerste Wereldoorlog.

Arlington National Cemetery ligt op een terrein dat vroeger van de beroemde generaal Robert E. Lee was en ligt op nog geen 10 kilometer van het Witte Huis.