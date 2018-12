Sneeuw bedekt Nederland maar verdwijnt snel, en blijft weg

Telegraaf-lezers stuurden massaal foto’s van hun sneeuwpoppen in. Ook de sleeën gaan weer uit de kast - maar wie pas na het middaguur wakker is geworden, is te laat. Het begint namelijk in rap tempo te dooien en na vandaag zal een winters landschap nog lange tijd wegblijven.

Dat meldt Weerplaza. Vanaf het zuidwesten komt warmere lucht het land binnen en die laat de sneeuw smelten. „In Zeeland is het al vier graden”, vertelt weervrouw Diana Woei aan het einde van de ochtend. „In het noordoosten vriest het nog licht, maar vanavond dooit het overal.”

De vorstgrens is rond 11.30 uur over de Veluwe getrokken. Alleen in Groningen, Friesland en Drenthe kan de sneeuw tot vanavond blijven liggen. „Als je pas vanmiddag je bed uitkomt, ben je te laat voor sneeuwpoppen”, aldus Woei.

Een nieuwe kans op sneeuwpret komt niet snel; de komende dagen wordt het namelijk warmer. „Volgende week zondag wordt het zelfs tien graden. Wanneer er weer sneeuw valt, weten we niet, maar we krijgen sowieso een groene kerst.”

Nog steeds gladheid

Door de sneeuw is glad op de weg. Dat heeft ’s nachts en in de vroege ochtend voor de nodige ongelukken gezorgd. In totaal waren er 25 incidenten op rijkswegen, meldt Rijkswaterstaat. Het ging veelal om eenzijdige ongevallen. Het KNMI houdt rond 13.30 uur voor de meest noordelijke provincies - inclusief Zuid-Holland en Utrecht - nog steeds code geel aan.

Zo waren er aanrijdingen op de A4 ter hoogte van Rijswijk, op de A12 bij Nootdorp en op de A27 bij Houten. Bij het ongeluk op de A4 viel een gewonde. Op de A27 crashte een Tesla. De bestuurder zou de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt en tegen de vangrail zijn geknald.

In Ter Aar en Boskoop kwamen auto’s in de sloot terecht, evenals in het Gelderse Nijkerk. De bestuurders zouden met de schrik vrij zijn gekomen. Ook in het Noord-Hollandse Breezand schoof een auto een sloot in, maar daar werd de bestuurder niet aangetroffen.

Veel hulpdiensten bij een gecrashte Tesla. Ⓒ Koen Laureij

In IJmuiden werd een ambulance opgeroepen nadat twee automobilisten gewond waren geraakt bij een aanrijding. Een vrouw werd ter plekke behandeld, een man zou naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

Treinen

Ook de spoorwegen hebben last gehad van de winterse neerslag. Zo reden geen treinen tussen Utrecht en Schiphol en geen intercity’s tussen Amsterdam en Almere wegens een wisselstoring.

Inmiddels rijden de treinen daar weer. Andere grote verstoringen zijn niet bekend.

Ook morgen glad

Het KNMI had eerder aangekondigd tot zeker 07.00 uur code geel te handhaven. Toch is die waarschuwing langer gehandhaafd, met uitzondering van de provincie Zeeland. „Het is glad door de sneeuw. Zeer lokaal kan er ijzel voorkomen.”

Volgens het KNMI kan het ook morgen nog glad zijn door sneeuwresten.

Afstand houden, remmen

Moet u vandaag de weg op? De ANWB geeft de volgende tips mee:

Bij gladheid past een ander weggedrag. Lees meer hieronder. Ⓒ ANP

1. Houd Afstand: Zorg voor extra ruimte voor je op de weg. Zo heb je meer tijd om te reageren op onverwachte gebeurtenissen en voldoende ruimte om te remmen als je voorganger een noodstop maakt.

2. Kijk vér vooruit: Kijk vér voor je uit, dan stuur je meestal vanzelf in de goede lijn. Dat gaat het best als je niet te dicht op je voorganger rijdt. Iedere seconde telt als je onverwachts in een slip terechtkomt.

3. Trek rustig op: Optrekken vanuit stilstand kan meteen een uitglijder veroorzaken. Voor je het weet graven de slippende banden zich dieper in de sneeuw en komt de auto helemaal niet meer van zijn plek. Optrekken in z’n twee kan helpen.

4: Remmen: Moet je een noodstop maken, dan wil je dat het ABS (antiblokkeersysteem) optimaal functioneert. Ga dus niet steeds een ’pompend’ remmen. ABS werkt alleen als je de remdruk hoog houdt. Trap - bij voorkeur tegelijkertijd - hard op de rem en de koppeling. Schrik niet als je rempedaal gaat trillen of als je rare geluiden hoort.

5. Remmen: Soms kun je bij gladheid beter niet remmen. In bochten bijvoorbeeld. Laat het gas op tijd los om vaart te minderen, ruim voor de bocht. Geef bij gladheid pas weer gas als je de bocht uit bent.

6: Wees alert: Winterbanden zijn geen totaal-oplossing voor winterse problemen.

7. Fabeltje: de bandenspanning verlagen zou helpen bij gladheid. Maar om winterbanden optimaal te laten functioneren, is de juiste bandenspanning nog belangrijker.