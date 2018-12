Ouders Chekatt: onze zoon was aanhanger IS

De ouders werden na de aanslag bij de kerstmarkt vastgezet. Ze werden gehoord en zijn inmiddels weer vrij, omdat niets erop wijst dat zij de ideeën van hun zoon delen, of enige betrokkenheid hebben.

Drie dagen voor de schietpartij zag vader Abdelkrim Chekatt zijn zoon voor het laatst. „Als hij me zijn plannen had verteld, was ik meteen naar de politie gegaan, zodat hij niemand zou kunnen doden”, vertelt hij tegen Tv France 2.

Chérif Chekatt was aanhanger van de ideeën van IS, vertelt zijn vader. Hij heeft geprobeerd zijn zoon ervan te overtuigen niet in de IS-propaganda te trappen, maar tevergeefs. Chérif werd vrijdag gedood door agenten.

