Doodgestoken Sarah appte: ’Hij gaat mensen vermoorden’

Dat schrijft ABC News op basis van WhatsApp-gesprekken. Huisgenoot Joël S. werd op een treinstation opgepakt en zit vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Hij is een talentvol contrabassist en won internationale prijzen.

„Ik praat niet met mensen, werk fulltime en studeer fulltime”, klaagde Sarah Papenheim tegen haar vriend, toen die vroeg hoe het ging. De vrolijke, levenslustige studente (21) had het blijkbaar moeilijk met haar vele verplichtingen. Ook schreef ze dat haar huisgenoot bezwoer ’dat hij drie mensen gaat vermoorden’.

Sarah Papenheim. Ⓒ Twitter.

Ze had totaal niet het idee dat ze zelf gevaar liep, vermoedt Adam Pryor, de vriend van Sarah. „Ik dacht: die gast is vast boos op bepaalde mensen. Ik had ook niet het gevoel alsof Sarah zelf in gevaar was”, aldus Pryor. „Het leek erop dat het om andere mensen ging.”

Moeder: ga weg bij hem

Of Sarah uiteindelijk ook naar de politie is kunnen gaan, zoals ze van plan was, is niet bekend. „Maar ze was heel verantwoordelijk. Ik vertrouwde erop dat het goed kwam, dat ze naar de politie zou gaan, en alles goed zou komen. Ik had dit nooit zien aankomen”, treurt Pryor.

Sarah had eerder tegen haar moeder verteld dat ze met S. over muziek sprak. Hij had wel de neiging om boos te worden, woest zelfs. Zij was de enige die hem tot bedaren kon brengen. Haar moeder was ongerust en adviseerde haar ’niet meer met hem om te gaan’.

Moeder Donee Odegard. Ⓒ Screenshot ABC News

Dat wilde Sarah niet. „Mam, hij is mijn vriend. En ik ben zijn enige vriend”, zei ze dan, herinnert haar moeder Donee Odegard zich. „Hij kan boos worden”, zei Sarah dan, vertelt haar moeder tegen ABC News, „maar ik kan altijd op hem inpraten en hem van gedachten veranderen.”

