Ollongren tegen Juncker: ’Gedraag je!’

Die leek rond de Europese top van regeringsleiders van afgelopen week zoenen af te dwingen van vrouwelijke medewerkers. Ook begon hij bij een ontmoeting onnavolgbaar te graaien in het haar van een ondergeschikte medewerker. Een filmpje (zie onder) van het voorval is een hit op sociale media.

„Ik zou er persoonlijk echt niet van gediend zijn als iemand zo aan mijn haar zou zitten. Dat is best intiem, dus dat moet je gewoon niet doen”, vindt Ollongren.

De D66-vicepremier wijst erop dat Juncker aan het einde van zijn periode zit en hoopt dat de medewerkers die het betreft ook aan de commissievoorzitter duidelijk maken ’waar de grens ligt’. „Maar in het algemeen: gedraag je gewoon!”, zei Ollongren bij WNL op Zondag.

Dronken?

Juncker is de afgelopen jaren vaker in het nieuws geweest om zijn opvallende, soms ongepast gedrag. Zo moest hij bij een andere topontmoeting door regeringsleiders fysiek ondersteund worden. Hoewel het leek alsof hij dronken was, claimde hij zelf rugproblemen te hebben. Voormalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem typeerde de Luxemburger daarvoor al eens als een verstokte roker en drinker.

Juncker treedt volgend jaar af als voorzitter de van Europese Commissie, het dagelijks bestuur van Europa.