Medicijnwaakhond VS keurt coronavaccin Pfizer en BioNTech goed

Het vaccin zal in dergelijke buisjes worden vervoerd. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

WASHINGTON - De Amerikaanse medicijnwaakhond FDA heeft het gebruik van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech goedgekeurd. Volgens president Donald Trump zal de eerste injectie in de Verenigde Staten in minder dan 24 uur worden toegediend. „Ik ben er trots op dat we ervoor hebben gezorgd dat dit vaccin gratis zal zijn voor alle Amerikanen”, aldus Trump in een video op Twitter.