Oud-wielrenner Pieter W. terecht voor mishandeling en bedreiging van ex-partner en haar broer

Het incident vond op 26 december 2021 in Friesland plaats. De oud-topsporter zou fysiek geweld hebben gepleegd en onder meer een mes gegrepen hebben. Hij zou daarmee zijn ex-partner en haar broer bedreigd hebben. Zelf raakte hij gewond aan het hoofd. De broer van W.’s ex-partner staat vrijdag eveneens voor de politierechter, nadat W. op zijn beurt aangifte tegen hem deed van mishandeling en vernieling. De ex-partner van W. raakte naar verluidt niet gewond bij de ruzie.

Advocaat mr. Arnout Hurenkamp staat W. in de rechtszaal bij. „We betwisten de aantijgingen. Ik zal voor vrijspraak pleiten. Mijn cliënt heeft zelf blijvend letsel opgelopen, hij brak de kaak links en rechts in het gezicht.” Wat hem betreft is het ’een schoolvoorbeeld van noodweer’. „Het was zeker heftig, rondom deze familiebijeenkomst. Mijn cliënt vroeg aanwezigen weg te gaan. Hij werd daarop echter bij eigen huis geconfronteerd, er werd zelfs een deur ingetrapt, en hij ging in de verdediging. Hij sloeg van zich af.”

Wielrenner

Dat W. voorafgaand aan de vechtpartij in december zijn (inmiddels ex-)partner langere tijd mishandeld zou hebben, klopt volgens Hurenkamp niet: „Daar is geen sprake van. Zo kennen we mijn cliënt ook niet. Het is een goede wielrenner, die mooie prestaties heeft neergezet.” Bronnen uit de wielerwereld lieten een soortgelijk geluid horen.

Volgens Hurenkamp greep W. bij de familieruzie naar het mes uit zelfverdediging.

W. was in zijn zeventien jaar als prof onder meer wielrenner van het jaar 2005, het jaar waarin hij een etappe in de Tour de France won. Ook heeft hij twee etappes in de Giro d’Italia op zijn naam staan. Hij werd in 2021 ereburger van de gemeente Achtkarspelen. De advocaat van de broer van W.’s ex-partner is om een reactie gevraagd, maar kon tot op heden niet reageren.