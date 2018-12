Politie schrikt van meisje (2) in auto prostituee

De coördinator van Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM) spreekt van een ’bizarre situatie’. Of het kind ook daadwerkelijk seksuele handelingen heeft gezien, weet de politie niet. „Vaak wordt zo’n vrouw naar een hotel gebracht. Dus het meisje was misschien niet direct betrokken, maar wordt er zo wel in meegenomen”, verklaart een woordvoerder.

De agenten deden zich voor als potentiële klanten en maakten een afspraak via internet. Ze spraken af in een hotel. Daar voerden de speciaal opgeleide specialisten een gesprek met de prostituee. Voor uitbuiting of mensenhandel zijn ’geen aanwijzingen’, meldt de politie, maar geen van de dames beschikte over de juiste vergunning.

„Alle gecontroleerde dames vertelden dit werk vrijwillig te doen, maar wel vanuit een bepaalde afhankelijkheid”, vertelt de coördinator van de actie. „In de meeste gevallen was dit een beroerde financiële situatie.”

De politie heeft de organisatie Veilig Thuis geïnformeerd over het 2-jarige meisje. Haar moeder bleek bekend bij de instantie. „Hun dossier was bekend en er wordt aan gewerkt”, aldus de coördinator.