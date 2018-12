Vluchten naar Schiphol wijken uit door mist

Het zicht op de landingsbanen is nu 250 meter. Daardoor kunnen er maximaal 34 vluchten per uur landen in plaats van de gebruikelijke 65. Zicht op verbetering van de situatie is er vooralsnog niet vanwege de kou op de grond waardoor het vocht niet weg kan. „Laaghangende wolken in combinatie met mist maken dat het zekere voor het onzekere wordt genomen. Daarom bevelen wij reizigers aan om de vluchtinformatie nauwgezet in de gaten te houden”, zegt een woordvoerder van LVNL.

Met de sneeuw houdt de vertraging geen verband. „Die was vanochtend om 7 uur opgeruimd.”

Vluchten wijken voor een tussenstop uit naar Rotterdam, Maastricht, Brussel en Groningen Eelde. De vier vluchten van KLM die vanochtend werden omgeleid, hebben Schiphol alweer bereikt.

Vertrekkend luchtverkeer kan wel gewoon volgens schema opstijgen.