’Illegale handel in Uberaccounts’

Dat blijkt uit een reportage van de Amsterdamse stadszender AT5. Uber laat in een reactie weten dat het bezorgd is over de handel. Het onderzoekt naar eigen zeggen of gezichtsverificatie kan worden ingevoerd om fraude te voorkomen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), verantwoordelijk voor het handhaven van de taxiregels, roept passagiers op om illegale taxi’s te melden. De inspectie is op de hoogte van deze praktijken, maar is verrast door de mogelijke omvang ervan. „Een kwalijke kwestie, omdat hierdoor de veiligheid van de passagiers in het geding is”, volgens een woordvoerder. Het probleem wordt meegenomen in een omvangrijk onderzoek naar fraude in de taxiwereld waar de inspectie al maanden mee bezig is, samen met de politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.

Daaruit blijkt dat de fraude niet alleen bij Uber speelt, maar in de hele branche, zo stelt de woordvoerster. Zo worden BV’s ontdekt die bij nadere controle illegaal blijken en snel weer verdwijnen. Deze bedrijfjes voeren amper administratie, overtreden de rij- en rusttijdenwet en de belastingregels. Resultaten kan de inspectie nog niet geven, het onderzoek loopt nog.

