Schouten onder druk: ’Snel ingrijpen in veestapel

Met drie grote stikstofmaatregelen beloofde het kabinet bijna een jaar geleden om de verbouwing van zeven verkeersknelpunten veilig te stellen. Tot nu is alleen de verlaging van de maximumsnelheid van 130 naar 100 kilometer per uur een feit. Dat is niet genoeg om de A6 tussen Almere en Lelystad, de Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken aan te pakken.

De twee andere maatregelen om de kabinetsbelofte waar te maken liggen op het bordje van ’stikstofminister’ Carola Schouten: een koeiendieet en sanering van varkenshouderijen. Het verplichte dieet werd daags voor de invoering van tafel geveegd na een vernietigend rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het uitkopen van varkensboeren duurt langer dan verwacht én heeft tot nu toe nog helemaal niets opgeleverd. Het ministerie van Landbouw hoopt de ’stikstofwinst’ dit jaar te kunnen verzilveren, maar in coalitiekringen valt beluisteren dat iedereen rekent op begin volgend jaar.

„Wij houden het kabinet aan de afspraken. Alles moet uit de kast worden gehaald om te zorgen dat de zeven infraprojecten door kunnen gaan”, reageert VVD-Kamerlid Mark Harbers.

"Het had al klaar moeten zijn"

„Het had al klaar moeten zijn. Ik ben zeer kritisch over het tempo”, reageert D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. „Gelijke monniken, gelijke kappen. De automobilist heeft geleverd, nu is de landbouw aan de beurt. In mijn ogen kan dat alleen snel door ingrijpen in de veestapel.”

Oppositiepartij PVV, tegenstander van de snelheidsverlaging, is woedend. „De automobilist is gepakt en schiet er ook nog eens niets mee op”, sneert Kamerlid Roy van Aalst. „Dit had al lang opgelost moeten zijn. Minister Schouten moet leveren.”

De minister laat in een reactie weten dat de snelheidsverlaging en het ’te verwachten effect’ van de sanering voldoende oplevert voor de zeven infraprojecten. „Mocht blijken dat er toch niet voldoende ruimte ontstaat dan zal het kabinet maatregelen nemen om deze opgave te kunnen realiseren”, reageert Schouten. Ze wijst daarbij naar de nog te verschijnen stikstofaanpak die naar verwachting binnenkort het licht ziet.