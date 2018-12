Man beroofd van duizenden euro’s

De beroving vond 5 oktober plaats maar de politie heeft pas vandaag beelden vrijgegeven van de drie daders.

De man, een trucker, was voor zijn werk in Nederland. Het slachtoffer wilde een parkeerkaart halen met zijn creditcard maar dat lukte niet. Een omstander schoot te hulp. Hij koopt het kaartje en de Kroaat betaalt hem direct in contanten terug. De omstander blijkt echter niet zo vriendelijk te zijn. Samen met twee anderen valt hij de Kroaat aan. Het slachtoffer probeert nog weg te komen maar de mishandeling gaat door en de verdachten rennen weg met zijn portemonnee.

Een woordvoerder van de politie zegt in het AT5-programma Bureau 020 dat het slachtoffer gelukkig niet zwaargewond is geraakt, maar wel erg geschrokken.

De eerste verdachte is een man met lichte huidskleur. Hij heeft kort, donker haar en een zijscheiding, boven zijn oren is het opgeschoren. Hij droeg een zwarte gewatteerde jas met capuchon, een spijkerbroek en zwart-witte schoenen.

De tweede verdachte is een jonge man met donkere huidskleur. Hij heeft kort haar, droeg een donkere jas en sjaal, had een spijkerbroek met scheuren aan en droeg donkere schoenen.

De derde verdachte is een jonge man met lichte huidskleur met donker haar. Hij droeg mogelijk een muts, een felblauwe jas, een zwarte broek en had zwarte schoenen aan.