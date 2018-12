Begrafenisondernemer brengt lijk terug naar ziekenhuis

De chauffeur van de lijkwagen hoorde de geluiden als eerste en besloot de wagen te stoppen. Familieleden hoorden dezelfde beangstigende geluiden uit de kist komen.

De uitvaartondernemer besloot meteen naar het ziekenhuis te rijden, omdat hij zeker wilde weten dat de te begraven persoon echt dood was.

Het lichaam was van een 65-jarige vrouw, die afgelopen woensdag was overleden in Buenos Aires.

Een dokter in het ziekenhuis wist met zekerheid te constateren dat de vrouw al minimaal 24 uur dood was. Waarschijnlijk ging het om geluiden die vrijkwamen door opeenhoping van gassen of verstijving van de spieren die haar stembanden aanstuurden.