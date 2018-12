Urnen vernield op begraafplaats

Naast de urnen zijn ook andere herinneringen aan overledenen gesloopt en zijn bloemstukken uit de urnenmuur gehaald en op de grond gesmeten. Veelal onherstelbaar kapot. Dat gebeurde zowel vrijdag- als zaterdagnacht.

Geschokt

„We zijn geschokt door wat hier teweeg is gebracht”, laat gemeentewoordvoerster Monique Meinders weten. Sinds de ontdekking probeert de gemeente families van de overledenen, die er een laatste rustplaats hoopten te vinden, te informeren over de vernielingen. Dat is nog niet bij iedereen het geval. „We doen dat met heel veel zorg en aandacht. Daar gaan we morgen gewoon mee verder. We willen natuurlijk het liefst dat zoiets niet via de media bij hen terechtkomt, maar dit is in deze tijden gewoon niet te doen.”

Wie verantwoordelijk is voor dit harteloze staaltje vandalisme, is vooralsnog onbekend. De gemeente Oldenzaal heeft zaterdag aangifte gedaan bij de politie.