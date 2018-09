Kamp: winkeliers blij met ruimere winkeltijden

Ⓒ Dijkstra B.V

DEN HAAG - Een meerderheid van de gemeenten en winkeliers is positief over de verruiming van de Winkeltijdenwet, die in 2013 werd doorgevoerd. Dat staat in een evaluatie van de wet, die minister Henk Kamp (Economische Zaken) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.