Crowdfunding na desastreuze zwembadsprong

Sophie Wilson kan na haar sprong nog maar één arm gebruiken. Ⓒ gofundme

Pai - De ultieme vakantienachtmerrie is voor de Britse backpackster Sophie Wilson (24) op zaterdag 1 december harde realiteit geworden. Zij schatte de diepte van het Thaise zwembad waar ze in sprong verkeerd in en is nu grotendeels verlamd. Haar familie probeert nu de 60.000 pond in te zamelen om haar de medische zorg te geven die zij nodig heeft.