Millennia-oude graftombe gevonden in Egypte

Het graf behoorde toe aan Wahtye, een priester die in dienst was van farao Neferirkare. Deze machthebber regeerde Egypte enkele jaren in de 25e eeuw voor Christus. Volgens de inscriptie boven de ingang van de tombe was Wahtye onder meer de koninklijke priester verantwoordelijk voor reiniging en de inspecteur van het ’heilige schip’.

De functie van dergelijke schepen is overigens nog altijd een raadsel; ze zouden puur symbolisch kunnen zijn, al is uit onderzoek van enkele opgegraven schepen gebleken dat ze wel degelijk hebben gevaren.

Schachten

Het graf zelf bestaat uit een centrale ruimte van tien bij drie meter met een vijftigtal grotere en kleinere alkoven waarin standbeelden staan. Wahtye zelf heeft een beeld, net zoals zijn echtgenote Wered Ptah en zijn moeder Merit Meen. Op de muren zijn allerlei taferelen afgebeeld, vermoedelijk de dagelijkse bezigheden van de priester. De afbeeldingen zijn, zeker gezien hun hoge leeftijd, bijzonder kleurig.

Vanuit de centrale ruimte lopen er vijf schachten verder de grond in. Egyptische archeologen zijn gisteren begonnen met het uitgraven daarvan. Het vermoeden bestaat dat een van de schachten leidt naar een ruimte waar de sarcofaag van de priester staat. Die zal waarschijnlijk ongeschonden zijn, want niets wijst erop dat grafrovers de tombe zouden hebben geplunderd.

De tombe is gevonden bij opgravingen in Saqqara, een necropolis vlakbij de wereldberoemde piramides van Gizeh. Daarbij zijn eerder al een groot kattengraf en een verzameling gemummificeerde scarabeeën aangetroffen.