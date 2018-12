Vrouw verliest arm, eist $35 miljoen

Suzette Lamonica (47) werd in september 2017 tijdens een openluchtfestival op Long Island gegrepen door een Humvee van het Amerikaanse leger, die uit de versnelling was geschoten. Het tonnen wegende gevaarte was door zijn bestuurder op aanwijzing van festivalpersoneel op een helling geparkeerd, zo schrijft de New York Post.

Toen de wagen uit zichzelf in beweging kwam en het festivalterrein op denderde, was Lamonica kansloos. Ze werd geplet tegen een foodtruck. Daarbij werd de persoon in de foodtruck geraakt door hete olie en raakten nog twee andere vrouwen lichtgewond.

Lamonica moet nu met een prothese verder, haar arm was niet meer te redden. Volgens haar was het ongeluk te voorkomen geweest als de soldaten wielblokken hadden gebruikt en als de organisatie van het festival de Humvee geen plek op een helling had toegewezen.

Haar advocaat over de huidige situatie van Lamonica, een moeder van drie kinderen: „Ze raakte haar baan als serveerster kwijt, ze is niet meer in staat om voor haar familie te zorgen zoals ze dat gewend was en ze ondergaat nog altijd tal van medische behandelingen.”

De organisatie van het festival en een woordvoerder van het leger geven geen commentaar.