Premium Binnenland

’Diplomaten verlieten tegen alle instructies in Nederlandse ambassade in Kabul’

Als dieven in de nacht. Dat is het beeld dat is ontstaan rond de vlucht van het Nederlandse ambassadepersoneel uit Kabul vorig weekend. De opmars van de radicaalislamitische Taliban werd de tijdelijke zaakgelastigde Cees Roels te gortig, en hij besloot met zijn team de benen te nemen. Een dag later ...