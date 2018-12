Braziliaanse ’wonderdokter’ opgepakt om ontucht

João Teixeira de Faria (76) wordt door meer dan 300 vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Hij weerspreekt de aantijgingen.

João Teixeira de Faria werd internationaal bekend toen Oprah Winfrey in 2013 in een van haar televisieprogramma’s aandacht aan hem besteedde. De Braziliaan zou met alleen zijn handen en zonder verdoving levensreddende operaties uitvoeren. In het stadje Abidiânia, niet ver van hoofdstad Brasilia, leidt hij een „spiritueel hospitaal.”

De ontuchtzaak werd aanhangig gemaakt door de Nederlandse choreograaf Zahira Lieneke Mous, de enige die openlijk in beeld durfde te vertellen hoe zij door het medium werd verkracht. „De Faria is een monster”, vertelde zij aan de NOS. „Ik had al een sterk vermoeden dat er honderden, duizenden vrouwen door hem zijn misbruikt, en dat wordt nu bevestigd.”

Onder de andere slachtoffers zou ook João’s dochter zijn. Zij zegt dat ze tussen haar 10e en 14e jaar door haar vader is verkracht.