’Bruine Mars’ eindigt grimmig

Een demonstrant zwaait met de Vlaamse vlag, terwijl leden van de mobiele eenheid toekijken. Ⓒ Foto AFP

BRUSSEL - Het venijn zat ’m in de staart bij de protestmars tegen het Verdrag van Marrakesh in Brussel gisteren. De demonstratie zelf was rustig verlopen, maar na afloop, toen alle sprekers hun woordje hadden gedaan, sloeg de vlam alsnog in de pan.