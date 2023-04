Franse justitie klaagt 14-jarige aan voor terrorisme

De verdachte uit Rosenau aan de grens met Duitsland werd eerder deze week gearresteerd en is nu voorgeleid aan de rechter. Hij is aangeklaagd voor banden met een terroristische criminele organisatie. Hij zou bezig zijn geweest met explosieven voor een „gewelddadige actie” waarmee hij anderen in gevaar wilde brengen. Maar volgens een van de advocaten van de aangeklaagde zou de jongen alleen maar een liefhebber zijn van zelfgemaakte explosieven die hij op een veld liet ontploffen.

De afgelopen jaren zijn in Frankrijk al ruim veertig radicaal-islamitische aanslagen verijdeld. Bij aanslagen die wel lukten vielen honderden doden.