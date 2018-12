Brexit-referendum waarschijnlijk

’Vertrekken betekent vertrekken’ stellen deze demonstrerende Brexiteers. Ⓒ Foto EPA

De regering bereidt een nieuw referendum voor over het Brexit-dilemma. Het zou de enige manier zijn om de patstelling in het Britse parlement te doorbreken. Vertrouwelingen van premier May hebben volgens Britse media contact opgenomen met Labour-vertegenwoordigers over de vraagstelling bij het referendum.