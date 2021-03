240.000 mensen krijgen excuses fiscus om plek op zwarte lijst

De Belastingdienst gaat de komende maanden de brieven versturen, te beginnen met 2000 mensen nog in maart. Het zenden van de honderdduizenden brieven gaat in etappes, zodat mensen met vragen zorgvuldig geholpen kunnen worden, meldt de fiscus.

Het gaat om mensen die in het zogenoemde Fraude Signalerings Voorziening-systeem (FSV) waren opgenomen. Een vermelding in FSV kon er bijvoorbeeld toe leiden dat zij niet in aanmerking kwamen voor een betalingsregeling of schuldsanering. De fiscus weet een jaar nadat het systeem is uitgezet nog steeds niet bij hoeveel mensen dat is gebeurd, maar stelt wel dat de registratie voor ’de meeste mensen’ geen gevolgen heeft gehad.

FSV was in strijd met privacywetgeving en werd uitgezet na publicaties van RTL Nieuws en Trouw. De Belastingdienst biedt in de brief aan de 240.000 mensen excuses aan voor het gebruik van het systeem waar zij in opgenomen waren.