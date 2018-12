900 reizigers gestrand op Eindhoven Airport

Het Rode Kruis is met 500 veldbedden onderweg naar Eindhoven Airport. Of die allemaal bezet zullen worden is nog niet duidelijk. Een deel van de passagiers zal naar huis, naar familie of naar een hotel gaan, denkt een woordvoerder van de luchthaven.

Of de geannuleerde vluchten maandag wel kunnen worden uitgevoerd, is nog niet zeker. Ook dan wordt mist verwacht.