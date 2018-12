Velen van hen zitten nog altijd op de luchthaven. Bent u een van hen? Dan komen wij graag met u in contact via Whatsapp of per email naar nieuwsdienst@telegraaf.nl.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik