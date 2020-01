Duitse verpleegster vast voor inspuiten baby’s met morfine

De zuigelingen kregen last van ademhalingsproblemen. Door snel ingrijpen van medisch personeel werden de baby’s gered. Ze houden er volgens de artsen geen blijvende schade aan over.

In het kluisje van de vrouw in het ziekenhuis is een spuit met morfine gevonden. De vrouw is aangeklaagd wegens poging tot doodslag en het veroorzaken van ernstig fysiek letsel. Ze ontkent.

De politie heeft 35 rechercheurs en agenten op de zaak gezet.

Het ziekenhuis heeft excuses gemaakt aan de ouders. „Het spijt ons zeer dat dit heeft kunnen gebeuren.”