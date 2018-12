Heel Texel helpt zieke Rob

— Texel is volledig in de ban van een ernstig zieke inwoner die alleen na een operatie in Amerika kan genezen. Om de peperdure ingreep voor Rob Daalder (50) te kunnen betalen, wordt op het Waddeneiland werkelijk alles uit de kast gehaald. De hechte bevolking toont een ontroerend staaltje ouderwetse Hollandse gemeenschapszin.