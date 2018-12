Fraudeverdachte verdient aan villa

Het vakantiehuis van Erik Staal, op de foto nog in aanbouw, telt vier slaapkamers en twee zwembaden in de tuin met palmbomen.

Kralendijk - Boze huurders van woningcorporatie Vestia, ontevreden over achterstallig onderhoud aan hun sociale woningen, kunnen de komende vakantie doorbrengen in de riante strandvilla van ex-Vestiabaas Erik Staal op Bonaire. Daar moeten ze dan wél zeshonderd euro voor neertellen. Per dag.