Livestreamende bedelaar loopt binnen

Jovan Hill vraagt bijdrages voor zijn maandelijkse huur van 1300 dollar en om af en toe een joint te kunnen kopen of geld voor zijn moeder. In ruil daarvoor vertelt hij de hele dag over zijn leven, vrienden en reageert hij op het nieuws.

De Amerikaan is te volgen op YouTube, Periscope, Instagram en Twitter waar hij in totaal 200.000 volgers heeft. In de regel is hij drie keer per dag live te volgen, tijdens ’uitzendingen’ die tussen de tien en dertig minuten duren, zo schrijft de New York Times. De video’s neemt hij op met zijn iPhone.

Elke keer sluit hij af met de vraag om een donatie. Wie geld overmaakt, draagt bij aan de ’Jovan-charity’, zegt hij in zijn video’s.

Hill kwam op het idee toen hij in 2016 online een keer aandacht vroeg voor zijn oma bij wie de stroom was afgesloten. Hij wilden een paar honderd dollar inzamelen, maar al snel stond de teller op 3.000.

Zijn baan bij een bioscoop heeft hij inmiddels opgezegd. „Daar verdiende ik minder dan met een dag livestreamen vanaf de bank. Dus waarom zou ik werken?”