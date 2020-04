Experts fileren selectieprocedure corona-apps

De experts roepen het ministerie op de werkwijze te herzien. „Wij kunnen ons daarom vanuit onze professionele integriteit niet verbinden aan de uitkomsten”, zeggen ze. „Wij sluiten ons aan bij de oproep van Bits of Freedom en Platform Bescherming Burgerrechten alsmede de eerdere oproep van meer dan 140 wetenschappers om terug te gaan naar de tekentafel.”

Privacyorganisaties Bits of Freedom en Platform Burgerrechten hadden eerder al gezegd niets te zien in het gebruik van apps om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het is „onduidelijk hoe dit soort apps op een veilige manier in de samenleving geïntroduceerd kan worden en ook gegarandeerd weer uit onze samenleving zou worden gehaald.”

Corona-meldingen

Het kabinet wil een app invoeren waarmee mensen die bij een coronapatiënt in de buurt zijn geweest snel kunnen worden gewaarschuwd. Het idee is dat zij dan in quarantaine kunnen gaan voordat ze anderen besmetten.