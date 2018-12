Blauw en boa dicht bij elkaar

Als eerste gemeente van Nederland start Rotterdam een proefproject, waarin agenten en boa’s meer met elkaar optrekken. Nu werken zij vaak onafhankelijk van elkaar. „Daar willen we in Rotterdam vanaf”, zegt VVD-wethouder Bert Wijbenga in een vraaggesprek met deze krant.

Volgens Wijbenga heeft het invoeren van een nationale politie veel goeds gebracht, maar kan preventief politietoezicht op straat beter.

„In Rotterdam werken inmiddels meer dan vierhonderd boa’s, die vaak precies weten wat er leeft in wijken en buurten. Tot op heden was samenwerking tussen boa’s en politie niet vanzelfsprekend. Dat gaat veranderen. Er komt betere uitwisseling van informatie, boa’s krijgen toegang tot politielocaties en we gaan van operationele regie door de politie naar operationele samenwerking”, geeft Wijbenga aan. Volgens de wethouder zijn er al goede ervaringen met gezamenlijke briefings bij grotere evenementen in Rotterdam.

Bijzondere opsporingsdiensten zijn de laatste jaren enorm in omvang gegroeid. In veel gemeenten hebben de boa’s de rol van de vroegere gemeentepolitie overgenomen.

„Boa’s zijn heel professioneel geworden”, vindt Wijbenga. „In Rotterdam is het een erg sterke gemeentedienst, die heel zichtbaar is op straat. Boa’s leveren een grote bijdrage aan veiligheid en leefbaarheid in de stad. Ik deel de badinerende kritiek, onder anderen van mr. Pieter van Vollenhoven, dat boa’s een soort tweederangs politieagenten zijn, zeker niet.”

In Rotterdam gaat de hoogste baas van de bijzondere opsporingsambtenaren nu ook regelmatig aanschuiven bij vergaderingen van de bestuursdriehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie).

Volgens Wijbenga is het niet de bedoeling dat de boa’s in zijn gemeente een extra politiekorps vormen. Ook blijft volgens hem het inzetten van geweldsmiddelen een monopolie van de politie. „Maar het samenwerken wordt veel intensiever”, belooft hij.

„Ik ben op zich niet tegen extra bewapening voor boa’s”, zegt Wijbenga, die in het verleden zelf hoofdcommissaris van politie was. „Maar dat zullen wat mij betreft altijd zelfverdedigingsmiddelen zijn. Boa’s uitrusten met pepperspray of vuurwapens brengt weer heel veel extra trainingen met zich mee, wat de inzet op straat sterk vermindert. Dat willen we niet.”

Korpschef Erik Akerboom ziet de toenemende samenwerking tussen handhavers en politie als een „veelbelovende ontwikkeling die vraagt om een andere opstelling van de politie.”