Brief aan Kerstman na eeuw bezorgd

De brief van Page Woodward zat achter een schoorsteen van het Beverly Heritage Center in de Amerikaanse staat West Virginia en werd tijdens een verbouwing gevonden.

Ze schrijft: „Wilt u alstublieft deze dingen brengen: voor Reginald een luchtbuks, een padvindersboek, een sweater en twee tijdschriften: Country Gentleman en Farm Journal. Voor Ruby een zwart lint en een kousen, voor Mabel twee kousen. Voor mama een boek. Voor papa een hoed. Voor Teddy een spel, pop en veel snoep en nootjes. Voor mijzelf een pop, maillot en veel snoep en nootjes."

Het Heritage Center heeft uitgevonden dat Page Woodward haar leven lang in Beverly is blijven wonen en dat ze in 1951 is overleden. Of de gevraagde kado’s ook zijn afgeleverd, blijft de grote vraag.

Page op 16-jarige leeftijd Ⓒ Beverly Heritage Center