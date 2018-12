Getuigen moordzaak lijnrecht tegenover elkaar

Amsterdam

Benaouf A. is van meet af aan getuige geweest. Hij was het eigenlijke doelwit van het extreme vuurwapengeweld, dat op 29 december 2012 aan twee jonge vrienden van A. het leven kostte. Cruciaal onderdeel van zijn verklaring is dat hij verdachte Anouar B. heeft herkend als een van de daders. B. en medeverdachte Adil A. zijn veroordeeld tot levenslang.

Volgens de nieuwe getuigen heeft A. tegen hen gezegd dat er van herkenning helemaal geen sprake is geweest. „Klinkklare leugens”, aldus de reactie van A. op die bewering.

De nieuwe getuige Mohamed H. heeft het hoger beroep van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt afgelopen week overhoop gegooid. Maandagochtend moeten er ineens nog twee getuigen worden gehoord. Eén moet het verhaal van Mohammed H. kunnen bevestigen. Ook moet Benaouf A. als doelwit en getuige nog een keer verschijnen om op het verhaal van Mohamed H. te reageren.

Het hoger beroep van Anouar ’Popeye’ B. en Adil ’Kinker’ A. tegen de levenslange gevangenisstraf die ze opgelegd kregen gaat maandag verder in de rechtbank in Amsterdam.

Verdachten Adil A. (30) en Anouar B. (38) blijven schuld ontkennen. Bij de wildwestschietpartij kwamen Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) om het leven terwijl de bekende crimineel Benaouf A. en twee motoragenten aan de kogelregen konden ontsnappen.

De schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt was een van de dieptepunten in de onderwereldvete tussen de groepen rond Gwenette Martha, die zelf in mei 2014 werd doodgeschoten en A. die in de Rotterdamse gevangenis De Schie zit.

