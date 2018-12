Nederlandse jihadist opgepakt in Salou

Khalid M.

SALOU - De man die werd gezocht omdat hij een vermeende Nederlandse jihadist zou zijn, is maandag opgepakt in de Spaanse kuststad Tarragona, nabij Salou. Hij was blootvoets bij zijn aanhouding. Hij is overgebracht naar een politiebureau in Cambrils. Het is onduidelijk of hij werkelijk van jihadisme verdacht wordt.