Overal liggen kuilen

Overal in het bergachtige gebied bij Silifke waar Joey Hoffmann uit Haaksbergen voor het laatst is gezien, zijn kuilen gegraven voor archeologisch onderzoek naar Romeinse overblijfselen. Ⓒ ANP

Silifke - „Denk niet dat wij het opgeven. Het onderzoek gaat door en we gaan weer zoeken in de bergen.” De Turkse politie zet alles op alles om het onderzoek naar de vermissing van Joey Hoffmann (21) tot een goed einde te brengen. Maar nieuwe resultaten blijven al drie dagen uit, al werden Bjorn en Derya Breukers maandag opnieuw gehoord op het bureau in Silifke.