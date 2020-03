Eerste grote feest in september ook al afgelast

Het bloemencorso Zundert is vanwege de coronacrisis afgeblazen. Sommige deelnemers waren al bezig met de voorbereiding en eind mei begint de bouw van de wagens.

„Het is een zwarte dag voor het corso. Toch is het natuurlijk ook een heel logisch besluit”, vertelt voorzitter Niek Melisse van buurtschap Klein Zundert tegen Omroep Brabant.

Bekijk ook: Bloemencorso trekt recordaantal bezoekers

„Je proeft overal de teleurstelling. Het corso is zo belangrijk in ons leven. Zundert is hier dag en nacht mee bezig.”

Volgens de organisatie is Zundert het grootste bloemencorso van de wereld.