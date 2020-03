Streep door bloemencorso’s om coronacrisis

Het bloemencorso Zundert dat normaal in september wordt gehouden, is nu al afgezegd. Ⓒ HH

LICHTENVOORDE - Het bloemencorso in het Achterhoekse Lichtenvoorde is dinsdag doorgestreept vanwege de maatregelen tegen de uitbraak van het coronavirus. Het corso in Lichtenvoorde is na dat in het Brabantse Zundert de grootste rijdende bloemententoonstelling van Nederland. De organisatie in Zundert haalde maandag al een streep door de editie van 2020. De bloemencorso’s zouden in september plaatshebben.