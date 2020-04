Trump zou ex-adviseur Flynn ’mogelijk opnieuw aannemen’

„Ik denk dat hij een goede man is”, zei Trump over de oud-generaal.

De voormalige veiligheidsadviseur staat opnieuw in de schijnwerpers. Flynn bekende eerder dat hij tegen de FBI had gelogen over zijn contact met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten in de weken voordat Trump aantrad. Amerikaanse aanklagers hebben de rechtbank in januari verzocht Flynn zes maanden cel te geven.

Maar inmiddels is de publieke opinie gekanteld. Flynn – de eerste veiligheidsadviseur van Trump, die al na 24 dagen werd ontslagen omdat hij ook tegen vicepresident Mike Pence zou hebben gelogen – wordt volgens Trump deels gerehabiliteerd door uitgelekte FBI-documenten.

Daarop is te zien dat de generaal in de val is gelokt, schrijven politiek commentatoren. De FBI weigert commentaar. „Wat er met generaal Michael Flynn, een oorlogsheld, is gebeurd, zou nooit meer met een inwoner van de Verenigde Staten mogen gebeuren”, tweette Trump.

FBI-files

In de documenten is te zien hoe FBI-medewerkers een strategie voor het gesprek met Flynn bediscussiëren. Dat was ten tijde van het Russiagate-onderzoek. Ze vragen zich af wanneer ze hem moeten inlichten dat liegen strafbaar is, en stellen dat het doel is om ’te bepalen of Flynn de waarheid gaat spreken’ – maar tegelijkertijd vraagt een van hen zich af wat het eigenlijke doel is: waarheidsvinding of ’hem aan het liegen krijgen, zodat we hem kunnen berechten of ontslagen krijgen’.

„Het ziet ernaar uit dat hij volledig vrijgepleit gaat worden”, zo loopt Trump op de zaken vooruit. Vicepresident Mike Pence zei dat hij ’zeer verontrust’ is door de onthullingen ’over wat onderzoeksmisbruik lijkt te zijn geweest’.